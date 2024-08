Nubifragio, polizia locale raccomanda ai cittadini: “Mettetevi al riparo”

“Mettersi al riparo da cadute accidentali di cornicioni, rami, spostamento di oggetti, bidoni non fissati”. È questo il messaggio che a Piacenza la polizia locale ha inviato ai Gruppi di vicinato invitando i cittadini a prestare la massima attenzione a causa del nubifragio che si è abbattuto sulla provincia nel tardo pomeriggio di oggi, 7 agosto.

“In caso di situazioni pericolose – scrivono – come ad esempio reti di cantieri, pesi sospesi, si prega di avvisare subito i Vigili del Fuoco al 115 o, in subordine, la Sala Operativa della polizia locale allo 0523-7171. Prestare massima attenzione all’avvicinarsi di un’intensa cella temporalesca, prevista nei prossimi minuti, con possibile evoluzione in grandinata”.

