Violento temporale, pioggia e vento: alberi caduti, via la luce a Bettola e Gropparello

Un violento temporale si è scatenato nel pomeriggio di mercoledì 7 agosto sul Piacentino, attraversando la provincia da ovest verso est. Inizialmente colpita la zona occidentale della provincia, dalla Val Tidone alla Val Trebbia, le precipitazioni si sono poi spostate verso oriente colpendo la Val d’Arda e la bassa.

Sulla città la pioggia ha iniziato a cadere poco prima delle 18, accompagnata da forti raffiche di vento. Alberi caduti in via Faggi e via Paveri Fontana alla Besurica e ai giardini Margherita in città.

danni in provincia

Nelle zone di Bettola e di Gropparello è mancata la corrente elettrica.

In Val Tidone il vento ha fatto crollare alcuni alberi: in piazza Olubra a Castel Sangiovanni, e lungo la strada per Creta. Piante crollate anche lungo la strada che va da Gossolengo a Rivalta, i via Puccini a Rottofreno, e nel territorio di Calendasco: sul cavalcavia di Cotrebbia Nuova, sulla strada di Mezzano dove blocca la circolazione, sulla strada comunale della Casa Rossa.

Anche nel comune di Rivergaro si sono registrati crolli di alberi, in paese e sulla statale 45 in prossimità delle frazioni di Ottavello e Rallio.

