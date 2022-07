Orti di via Degani, i residenti chiedono più sorveglianza: “Girano bande e droga”

Orti dei Degani, una perla del verde cittadino lungo via Borghetto. Un luogo sicuro la sera, grazie al presidio della Trattoria La Pireina che qui serve cene, ma al tempo stesso luogo fragile ed esposto a presenze non sempre tranquillizzanti in pieno giorno, specie al pomeriggio. Le famiglie che vorrebbero frequentare il luogo in tranquillità, soprattutto con bambini, chiedono più sorveglianza. Tra le testimonianze quella di una mamma che ha rinunciato a fare lì la festa di compleanno del figlio. “Ci sono bande di ragazzini con atteggiamenti da bulli – spiega -. Gira droga, di recente è scattata una denuncia per spaccio”.

SU LIBERTA’ L’ARTICOLO COMPLETO A CURA DI PATRIZIA SOFFIENTINI