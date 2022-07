Persona investita dal treno a San Rocco, bloccata la linea Piacenza Milano

Una persona è stata investita da un treno di pendolari verso le 8 di lunedì 11 luglio, in terra lombarda tra il ponte sul Po e il centro commerciale. Ancora ignote le cause dell’incidente. Sul posto i sanitari del 118 di Lodi, la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco di Piacenza. La linea Piacenza Milano è bloccata per consentire l’intervento dei soccorsi. Disagi per i viaggiatori.

