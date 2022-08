San Rocco, motociclista sbalzato dopo il frontale con un furgone: è molto grave

Sarebbero molto gravi le condizioni del motociclista rimasto coinvolto questo pomeriggio intorno alle 17.30 in un incidente stradale, avvenuto lungo la via Emilia (strada statale 9) a San Rocco al Porto. Stando alle prime informazioni raccolte la due ruote condotta dal centauro (un 21enne di Lodi) si sarebbe scontrata frontalmente con un furgone che proveniva dalla direzione opposta, per cause ancora da chiarire. Il giovane, in seguito al forte impatto, è stato sbalzato finendo nel giardino di una casa. Sul posto è giunto l’elisoccorso proveniente da Milano, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri del Radiomobile di Codogno. Pesantissimi i disagi alla circolazione.

Lo scontro è avvenuto in prossimità della cosiddetta “curva della morte”, già teatro di diversi incidenti.