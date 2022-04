Scontro tra un’auto e una moto sulla via Emilia a San Rocco: 63enne ferito

Alle 17.00 di oggi pomeriggio – per cause ancora da chiarire da parte degli agenti della polizia stradale – un’auto e una moto si sono scontrate all’altezza del cimitero di San Rocco al Porto, sulla via Emilia.

Sul posto sono intervenuti prontamente un equipaggio della Croce rossa di Codogno e un’auto infermieristica del 118. In seguito al primo sopralluogo dei sanitari è stato allertato anche l’elisoccorso di Parma.

Riscontrato qualche disagio al traffico. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Piacenza. Ad aver avuto la peggio – in seguito all’impatto – l’uomo di 63 anni alla guida della moto che comunque non sarebbe in pericolo di vita. I soccorsi sono attualmente in corso.