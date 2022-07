“Prima delle vacanze prenota la donazione”. La campagna estiva di Avis Piacenza

“Prima di partire ricordati di prenotare…la donazione!”. La donazione di sangue, si intende.

L’invito è dell’Avis di Piacenza e della responsabile del Centro trasfusionale dell’Ausl, Maria Teresa Mariano, perché i donatori non facciano mancare, come nel resto dell’anno, il proprio contributo in termini di donazione di sangue. Un gesto importante anche d’estate perché di sangue c’è bisogno ogni giorno, tutto l’anno, per sostenere i malati cronici “che non vanno in ferie”, oltre alle emergenze che possono accadere.

Negli ultimi due mesi si è registrato un calo delle donazioni di sangue e di plasma, un calo sensibile generalizzato, informano la dottoressa Mariano e il dottore Marco Ravarani, responsabile dell’Unità di raccolta dell’Avis di Piacenza. La richiesta è quindi rivolta ai donatori. “Se state bene, venite a donare – dicono i medici – e non abbiate paura perché i presidi di sicurezza non sono cambiati rispetto al 2020: mascherine obbligatorie, soluzione disinfettante per le mani e mantenimento di almeno un metro di distanza”.