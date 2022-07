Calendasco, cade da un’impalcatura: 60enne all’ospedale in elisoccorso

Momenti di apprensione, ieri sera, nel territorio di Calendasco, per un grave infortunio domestico. In ospedale è finito un 60enne che, in seguito alla caduta accidentale da una impalcatura, è stato trasportato a Parma con l’eliambulanza in gravi condizioni.

La dinamica precisa della caduta resta da chiarire; a quanto pare l’uomo avrebbe battuto violentemente la testa dopo un volo di circa tre metri. L’incidente è accaduto nel cortile interno di un’abitazione.

L’infortunio si è verificato in località Campadone, a quanto pare senza testimoni oculari. A dare l’allarme, alle ore 20 circa, una persona che ha trovato l’uomo a terra.

Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di San Nicolò con il personale medico e infermieristico del 118 di Piacenza. Viste le condizioni critiche del ferito – si parla di trauma cranico con commozione cerebrale – la centrale operativa del 118 ha richiesto l’intervento immediato dell’eliambulanza.

Dopo lo spavento iniziale, dovuto come detto alla gravità del trauma, il paziente è stato medicato e stabilizzato e fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.