Incendio alla Cementirossi: in fiamme materiale gommoso. Vigili del fuoco sul posto

Un incendio si è propagato poco prima delle 7 di questa mattina alla Cementirossi di via Caorsana. Stando alle prime informazioni raccolte ad andare in fiamme sarebbe stato un nastro trasportatore sul quale scorreva materiale gommoso. Sul posto è arrivata una squadra di vigili del fuoco. L’intervento è ancora in corso, per il momento si escludono feriti.

