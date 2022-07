Autostrada A1, moto prende fuoco: conducente accosta e si mette in salvo

Ha notato qualcosa di strano alla sua moto e così ha accostato lungo la corsia d’emergenza, giusto in tempo per scendere dal mezzo prima che quest’ultimo venisse divorato dalle fiamme. E’ quanto accaduto stamattina sull’A1, tra i caselli di Basso Lodigiano e Piacenza Sud. L’incendio, divampato all’altezza del chilometro 52, ha interessato anche parte della sterpaglia limitrofa. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco proveniente da Piacenza con l’autobotte del distaccamento volontario di Casalpusterlengo, oltre al personale di Autostrade per l’Italia e la polstrada di Guardamiglio.

Sulla tratta si sono formate lunghe code.