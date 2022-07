Seta stabilizza il personale: 30 contratti a termine ora a tempo indeterminato

Dal prossimo mese di agosto circa 30 autisti di Seta (società che gestisce il servizio di trasporto pubblico su gomma nei bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza) che lavorano con un contratto a tempo determinato saranno assunti in pianta stabile e vedranno trasformato il proprio rapporto in un contratto a tempo indeterminato. E’ la stessa società a renderlo noto.

“La stabilizzazione contrattuale – si legge in un comunicato di Seta – interesserà lavoratori di tutti i bacini provinciali serviti dall’azienda. La conversione anticipata dei rapporti a termine e la conseguente stabilizzazione contrattuale viene realizzata in accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo per gli assunti dal 2012, e consentirà ai lavoratori interessati di accedere ad importanti miglioramenti economici. Inoltre, per i lavoratori provenienti da altre zone d’Italia la stabilità contrattuale costituisce un elemento decisivo, che consente loro di trasferirsi stabilmente nella città in cui lavorano ed inserirsi più agevolmente nel tessuto sociale”.