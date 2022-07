Castel San Giovanni: sbaglia e imbocca la strada del cantiere finendo in una grossa buca

Probabilmente ha perso il senso dell’orientamento e si è trovato a ruote all’aria in una profonda buca, all’interno di un cantiere allestito in una strada a Castel San Giovanni. L’incidente è avvenuto ieri mattina, 15 luglio, in via Amendola. Protagonista un anziano che, per motivi da accertare, ha percorso un tratto chiuso al traffico ed è uscito dalla strada in fase di ristrutturazione. L’uomo non ha riportato ferite. Sul posto la polizia locale per gli accertamenti.

