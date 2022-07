Rilasci d’acqua dal Brugneto, incontro con la Liguria. Tarasconi: “Ci serve sollievo”

“Il tema siccità è una priorità assoluta per il nostro territorio, e per territorio intendo naturalmente tutto il territorio della provincia di Piacenza e non solo quello comunale”. Ed è proprio per discutere della situazione attuale, particolarmente delicata, che il sindaco Katia Tarasconi ha incontrato, nei giorni scorsi, l’assessore regionale Irene Priolo con deleghe all’ambiente, alla difesa del suolo e alla Protezione civile, impegnata in prima linea su uno stato di emergenza che sta minacciando ormai da settimane le colture agricole di buona parte del territorio regionale. Un momento di confronto che, su richiesta dello stesso sindaco, si è tradotto in un incontro che si terrà nei prossimi giorni con l’assessore Priolo e con l’assessore all’ambiente della Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone, per valutare le opzioni di rilascio straordinario d’acqua in Trebbia dalla diga del Brugneto che si trova, appunto, in Liguria e che serve i bacini di Piacenza e Parma. “Sono consapevole del fatto che anche la Liguria è in stato di emergenza – prosegue Tarasconi – ma ritengo che sia improrogabile una valutazione comune per ragionare su come dare sollievo anche alle nostre realtà”.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà