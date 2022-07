“Sentieri piacentini”, un giro sulla cresta della Capra tra Val Trebbia e valle del Perino

“Un giro non adatto a chi soffre di vertigini, ma in grado di dare grandi soddisfazioni”. L’escursionista e videomaker pontenurese Roberto Salini presenta così la puntata di “Sentieri Piacentini” in onda stasera alle 20.05 su Telelibertà dopo il TGL serale.

Salini ci condurrà stavolta su “La cresta del Capra”, il monte di 1.308 metri che vanta il primato di altitudine all’interno della dorsale che divide la Valtrebbia dalla valle del torrente Perino: “Partiremo da Gavi, raggiungeremo la base del monte Capra e ne percorreremo l’aerea cresta, saliremo quindi in vetta al monte Sant’Agostino per tornare al punto di partenza attraverso alcune belle pinete nella calda luce del tramonto”, garantisce l’autore del fortunato format dedicato alle camminate, al trekking nelle nostre vallate, alla scoperta di luoghi, natura e paesaggi, percorsi, scorci e segreti.

Dopo i dieci episodi della seconda serie della trasmissione, andati in onda tra il 16 aprile e il 18 giugno, continua dunque la riproposizione delle sette puntate (in versione migliorata) della prima edizione. Il prossimo sabato 23 luglio si andrà alla scoperta de “La valle Tribolata”. E si proseguirà sino al 6 agosto, con le repliche a grande richiesta di questi episodi girati da Salini tra l’autunno e l’inverno 2020-21.