Uno scontro tra un’auto e un furgone si è verificato nel pomeriggio di domenica 17 luglio sull’autostrada A1 in direzione sud all’altezza di Piacenza Sud. Il bilancio è di quattro persone ferite, nessuna in modo grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. In entrambe le carreggiate si sono verificati rallentamenti.

