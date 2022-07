Stop agli allagamenti a Ziano e Sarmato: pulizia di canali e massicciate di contenimento

Mai più spogliatoi allagati. Grazie ad una massicciata di contenimento la sponda del canale in cui il rio Lora scorre in prossimità del campo sportivo comunale di Ziano è stata rimessa in sicurezza. I lavori li ha finanziati il Servizio regionale sicurezza territoriale che in Valtidone ha investito 100 mila euro per pulire i letti dei rii, risagomare cunette e canali invasi dalla vegetazione. Oltre a Ziano, dove l’intervento ha interessato una lunghezza di circa 300 metri di canale, anche a Sarmato e Castelsangiovanni sono stati eseguiti interventi simili, e cioè di pulizia dei canali da arbusti che in alcuni casi invadevano le proprietà private.

