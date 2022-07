Mobilità elettrica, inaugurata a Travo la prima colonnina di ricarica per due veicoli

Da oggi anche Travo è un comune più vicino alla mobilità elettrica: nell’area parcheggio di via Dalla Chiesa, infatti, è entrata pienamente in funzione la prima colonnina di ricarica per veicoli elettrici del territorio travese. A posizionarla è stata la società Cba Energia, che gestirà interamente la stazione di ricarica e alla quale il Comune ha concesso gratuitamente due posteggi pubblici allo scopo.

Il nuovo servizio, i cui posti sono contrassegnati con appositi simboli verdi, consentirà di caricare contemporaneamente due veicoli e si tratta di una novità. L’idea arriva dal gruppo di minoranza consigliare, nello specifico dal consigliere Fabrizio Bongiorni che ha proposto l’installazione ed ha fatto da tramite tra il Comune e l’azienda privata. Per ricaricare la propria auto, basta seguire le istruzioni riportate sul display della colonnina stessa. Il nuovo servizio va a completare così l’offerta della zona di via Dalla Chiesa, dove si trova già il distributore dell’acqua pubblica, il servizio comunale di noleggio delle biciclette elettriche e il centro sportivo con piscina.

