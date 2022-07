Domani festa di mezza estate al mercato coperto di Campagna amica

Appuntamento con i giovani domani al Mercato Coperto di Campagna Amica a Piacenza. Il movimento provinciale di Coldiretti Giovani Impresa si ritroverà, a partire dalle 18.00 per la “Festa di mezza estate”.

“Una serata, aperta a tutti, da trascorrere insieme, con la bontà dei prodotti delle aziende agricole, la degustazione gratuita dell’Azienda Vitivinicola Braghieri e con le creazioni dell’azienda agricola Chezmoonshine, a garantire il chilometro zero anche nel bicchiere” fanno sapere da Coldiretti.

Sarà l’occasione per scoprire insieme il mondo contadino e i suoi valori, con i rappresentanti delle nuove generazioni. “Il nostro movimento – afferma il delegato Davide Minardi – condivide la difesa del vero Made in Italy, fatto di prodotti che, sin dalla materia prima, hanno origine e vengono lavorati nel nostro Paese, la salvaguardia del territorio e della sua biodiversità, la tutela della salute dei consumatori e la promozione della trasparenza e tracciabilità dei prodotti. Questi momenti di ritrovo – afferma Minardi – sono importanti per fare gruppo e gettano le basi anche per la pianificazione dei tanti momenti formativi che organizziamo durante l’anno, fondamentali soprattutto nel difficile e complesso momento storico, economico e sociale che ci troviamo tutti ad affrontare con le nostre imprese”.

Il nostro impegno – conclude Valerio Galli, segretario del movimento – è nell’aiutare i giovani, la loro capacità di innovazione e le loro start-up agricole e Coldiretti Giovani Impresa è diventato il punto di riferimento di tanti ragazzi e ragazze che vogliono investire nell’agricoltura.