Incidente a La Verza tra moto e bicicletta: ciclista cade a terra e rimane ferito

E’ stato medicato e trasportato al Pronto Soccorso il ciclista di 55 anni di origini straniere rimasto coinvolto questa mattina intorno alle 8 in un incidente stradale, avvenuto lungo la Statale 45 a La Verza. L’uomo, per cause ancora da accertare, è stato travolto da una moto che procedeva nella stessa direzione.

Sul posto è intervenuta l’auto infermieristica del 118 e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Ponte dell’Olio. Il ciclista ha rimediato ferite giudicate non gravi.

Agli agenti della polizia locale di Piacenza il compito di eseguire i rilievi. Il traffico è rimasto temporaneamente bloccato in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso.