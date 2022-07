Pillori di Travo, grande partecipazione per la festa della Madonna del Colera

Grande partecipazione mercoledì scorso presso la chiesa di Pillori nel comune di Travo per la celebrazione della festa della Madonna del Colera. Ogni anno, in questo giorno, i parrocchiani tornano a ringraziare la Madre di Consolazione per avere ascoltato le preghiere delle madri e dei padri di allora, perché intercedesse nel porre fine alla gravissima epidemia di colera che, durante la torrida e secca estate del 1867, fece numerose vittime tra gli abitanti della valle.

La statua della Madonna è stata condotta in processione, come da tradizione, da quattro parrocchiane. A celebrare la funzione il parroco don Costantino d’Adda.

I numerosi fedeli hanno pregato e cantato orazioni, più che mai sentite in questi tempi di nuovo segnati da epidemia e siccità. Il rito della benedizione dei bambini ha concluso la cerimonia.