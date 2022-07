Tragedia a Bobbio: l’auto a motore spento finisce in un canale, muore una donna

Tragedia nella serata di oggi, venerdì 22 luglio, a Bobbio dove una donna ha perso la vita in seguito a un incidente stradale. Stando alle ricostruzioni, una coppia di anziani si trovava a bordo di un’utilitaria quando, a motore spento, la vettura ha proseguito la corsa terminando in un canale, ribaltandosi. L’uomo alla guida è uscito illeso, mentre la moglie, in seguito a un violento colpo al capo, è morta sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione operati dagli uomini del 118 di Bobbio accorsi sul posto, in località Rio Foino. Sul posto anche i carabinieri per accertamenti.

