Alseno, sull’autostrada A1 un incidente e due auto in fiamme mentre erano in coda

Due auto in fiamme mentre erano in coda nel traffico e un incidente tra altre due a un chilometro di distanza. E’ quanto accaduto oggi pomeriggio nei pressi del chilometro 80 dell’autostrada A1, all’altezza di Alseno.

Secondo le prime ricostruzioni due auto si scontrate per cause ancora da chiarire. Cinque le persone coinvolte, solamente una è stata trasportata dai sanitari giunti sul posto all’ospedale di Fidenza. Nessuno ha riportato gravi ferite.

A neanche un chilometro di distanza due auto sono andate in fiamme mentre erano in coda. Fortunatamente gli autisti si sono accorti in tempo di quanto stava per accadere e hanno allarmato i vigili del fuoco di Piacenza. I pompieri, appena arrivati, hanno impedito che le fiamme potessero propagarsi e compromettere altre autovetture. Grande spavento, ma nessun ferito.