Dopo lo scontro con un’auto, vola contro il distributore e si ribalta nel parcheggio

Grave incidente avvenuto sulla via Emilia, a San Nicolò. Una Bravo, che arrivava da Rottofreno in direzione per Piacenza, era intenta a svoltare verso la stazione di servizio lungo la strada quando – secondo le prime indiscrezioni – sarebbe stata tamponata da una Mini che, a causa dell’impatto, è letteralmente volata contro il distributore, danneggiandolo, terminando la corsa ribaltandosi nel parcheggio a fianco.

Sul posto sono intervenuti prontamente una squadra dei vigili del fuoco di Castel San Giovanni, l’ambulanza della Croce rossa di San Nicolò e un’auto medica del 118 di Piacenza. Al volante della Mini un ragazzo classe 1989 residente a Castel San Giovanni che, nonostante la dinamica dell’incidente, sembrerebbe non abbia riportato nessuna ferita. Il conducente della macchina ribaltata non è stato neanche trasportato all’ospedale.

A bordo della Bravo, invece, una ragazza di 32 anni con il figlio. La ragazza è stata trasportata al pronto soccorso per alcuni accertamenti.