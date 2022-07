Immobiliare, a Piacenza balzo della compravendita di abitazioni e boom di mutui

E’ un’edilizia che continua a trainare l’economia in Emilia Romagna quella fotografata dal report di Ance regionale presentato a Bologna alla presenza del presidente regionale Stefano Betti. L’Associazione dei costruttori edili coglie l’impennata degli investimenti in costruzioni (+17,1 per cento) nel 2021 rispetto all’anno precedente come fattore altamente positivo, su cui pesano oggi però certe incognite ben note sul futuro del Superbonus 110 per cento, e non solo.

Tuttavia il 2021 è un anno positivo per l’edilizia locale. Un elemento nel Piacentino spicca su tutti, è il balzo della compravendita di abitazioni che numericamente ammontano nel 2021 a 4.629 operazioni con un aumento del 45,4 per cento, l’incremento più alto in regione Emilia Romagna. Ed è la provincia ad aggiudicarsi la fetta maggiore del dinamismo immobiliare, nel territorio l’aumento in generale delle compravendite è del 56,1 per cento, mentre in città si assesta al 28,9 per cento. Un segnale del bisogno anche di uscire dal perimetro cittadino alla ricerca di luoghi più liberi.

Veniamo ai mutui. Qui il panorama mostra due tendenze contrastanti. Da un lato si osserva una caduta dei nuovi mutui per investimenti in edilizia non residenziale (-20,8 per cento), con un valore di 22,7 milioni di euro. Per contro, i mutui per investimenti nel settore residenziale registrano un vero e proprio boom a Piacenza (+272,3 per cento) pari a 55 milioni. Un dato altamente positivo, osserva Ance, se paragonato alla media regionale che si assesta assai più in basso, sul 5,9 per cento.

