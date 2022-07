Nuovo consiglio di amministrazione per “I Perinelli”. “Azione sociale”

Rinnovo al vertice della cooperativa agricola “I Perinelli”. Nella sede di Ponte dell’Olio infatti l’assemblea dei soci ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione, che è guidato dal piacentino Enrico Battini nel ruolo di presidente: a farne parte sono anche Mosè Scalas che assume la carica di vicepresidente e l’imprenditore agricolo Daniele Labinelli, mentre la coordinatrice della cooperativa è Beatrice Rebecchi.

All’assemblea hanno partecipato anche i rappresentanti di Confcooperative e del Consorzio Cascina Clarabella di Brescia, con cui “I Perinelli” collabora attivamente in relazione al bando per l’inserimento lavorativo di persone con fragilità: attualmente sono quindici le persone impiegate dalla cooperativa, di cui undici sono lavoratori fragili (dieci assunti a tempo indeterminato). A questi si aggiungono nove tirocinanti inseriti in percorsi di riavvicinamento al lavoro con diverse mansioni.

“Con questo voto – spiega il neopresidente Battini – i soci de “I Perinelli” hanno confermato la volontà di rafforzare il legame con il territorio piacentino e in particolare con la Val Nure, oltre che di restare fedeli alla specificità del mandato di azione sociale con cui è nata la cooperativa”. Partita nel 2013 su impulso del Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl di Piacenza e in collaborazione con il Consorzio Cascina Clarabella, “I Perinelli” da sempre ha l’obiettivo di creare opportunità di lavoro per persone con fragilità, favorendo percorsi di cura e riabilitazione.