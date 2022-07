“Ferite troppe gravi”. Non ce l’ha fatta il 92enne rimasto ustionato a Fiorenzuola

Era stato trasportato dall’elisoccorso all’ospedale di Parma in condizioni gravissime, dopo essere rimasto ustionato dalle fiamme divampate nella cucina della sua abitazione in via Torchina a Fiorenzuola. Non ce l’ha fatta il 92enne coinvolto nell’incendio di sabato mattina, scoppiato – pare – a causa di un cortocircuito della presa che forniva energia al frigorifero. L’anziano avrebbe cercato di spegnere il rogo, rimediando diverse ustioni. Il 92enne era stato poi soccorso dai vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola, allertati dai vicini di casa insospettiti dal fumo che usciva dalla finestra. Nelle scorse ore il tragico epilogo.

