Incidente stradale in A1 all’altezza di Pontenure: chilometri di coda

Sta causando parecchi chilometri di coda l’incidente che si è verificato questa mattina in A1 al chilometro 165 direzione nord, all’altezza di Pontenure. Stando alle prime informazioni raccolte nello scontro sarebbe coinvolta anche una roulotte, ribaltatasi in seguito all’impatto. Diversi i feriti, tutti in modo lieve. Sul posto i vigili del fuoco e i soccorritori.

