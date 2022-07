Ennesimo incidente all’incrocio tra via Pavia e via Montebello, traffico in tilt

Ennesimo incidente, questa mattina attorno alle 9.30, all’incrocio tra via Montebello e via Pavia, quartiere Infrangibile, a Piacenza.

Secondo una dinamica purtroppo rivista decine di volte, una vettura è uscita da via Pavia senza dare la precedenza ed è stata centrata in pieno da un fuoristrada che sopraggiungeva dalla ex Manifattura tabacchi: botto violento, auto parzialmente distrutte e guidatori fortunatamente illesi.

Sul posto la polizia locale per i rilievi.

Per oltre un’ora, traffico difficoltoso e due autobus bloccati.

