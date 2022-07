Roveleto di Cadeo, scontro tra auto e moto all’incrocio: centauro in gravi condizioni

Sono gravi le condizioni del motociclista di 60 anni rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Roveleto di Cadeo. L’uomo era in sella alla sua moto quando, all’incrocio tra via Zappellazzo e via Fornace, si è scontrato con un’auto condotta da un 78enne. Ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato a terra con la moto scaraventata in un campo a lato della strada. Illeso il conducente dell’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza della Croce Rossa di Roveleto e le auto infermieristiche da Roveleto e Fiorenzuola. Il ferito è stato condotto all’ospedale di Parma dall’eliambulanza. Rilievi affidati alla polstrada.

