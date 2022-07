Investito da un’auto in via Boselli: ciclista 50enne in condizioni molto gravi

Sarebbero molto gravi le condizioni del cinquantenne rimasto coinvolto questa mattina in un incidente stradale avvenuto in via Boselli a Piacenza. Stando alle prime informazioni raccolte l’uomo, intento ad attraversare la strada a piedi in prossimità delle strisce pedonali, è stato investito da un’auto condotta da una donna all’altezza dell’incrocio con via Raffaello Sanzio. In seguito all’impatto il cinquantenne è finito a terra battendo violentemente il capo. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Bianca e un’Automedica del 118: i soccorritori hanno condotto il cinquantenne all’ospedale di Piacenza. Alla polizia locale il compito di effettuare i rilievi.

