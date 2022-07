Violenti temporali nella notte, strade ricoperte di fango in Val Tidone

Violenti temporali si sono abbattuti nella notte sul territorio piacentino. In Val Tidone si sono registrati allagamenti e diverse strade si sono ricoperte di fango.

Dalla prima mattinata gli operatori sono al lavoro per la pulizia. Numerose le richieste di intervento al centralino dei vigili del fuoco, provenienti in particolare dal territorio comunale di Ziano e e dalla frazione di Vicobarone. Una squadra di vigili del fuoco è ancora in servizio nelle aree più colpite dell’alta Val Tidone.

Nel comune di Pianello, la frazione più colpita dal temporale e dalle raffiche di vento è stata quella di Lorenzasco, dove un tratto di strada, all’incirca di 70 metri, è stato invaso da fango e terra . “Fortunatamente non abbiamo riscontrato altri danni e disagi nel nostro territorio – ha spiegato il sindaco di Pianello Gianpaolo Fornasari – al netto di alcune segnalazioni da parte dei cittadini di infiltrazioni di acqua all’interno delle proprie abitazioni”.