Oggi in Consiglio manovra da 18 milioni. Investimenti per il verde, Garilli e Palabanca

Oggi pomeriggio, dalle 15.00, si riunisce il consiglio comunale di Piacenza. Al centro della seduta l’assestamento di bilancio approvato nei giorni scorsi dalla giunta Tarasconi.

Un assestamento dal valore di 18 milioni di euro, dei quali circa 8 milioni sono dedicati agli investimenti e il resto alla parte corrente. Sono 600 le variazioni nei titoli di spesa e oltre 200 nelle entrate.

Sono cinque gli investimenti più rilevanti approvati dalla giunta: i lavori di ammodernamento dello stadio Garilli del valore complessivo di 838mila euro e del Palabanca, dove i posti a sedere saliranno a 3.750 e verranno migliorati spogliatoi e spazi hospitality grazie a 1,4 milioni di euro provenienti da fondi governativi e 490 mila euro stanziati dal Comune.

1,2 milioni di euro saranno invece destinati alla cura del verde urbano per diversi interventi, tra cui la potatura degli alberi, la sistemazione delle recinzioni e delle pavimentazioni antitrauma nei parchi cittadini.

Tra gli investimenti anche la nuova palestra alla sede di via Stradella della scuola media Calvino, per un costo di 2,2 milioni quasi interamente provenienti dai fondi del Pnrr e la messa in sicurezza di un ponticello in via Colombo. 600mila euro il costo stimato.

Infine, sono stati trovati i soldi per la gratuità dei pullman per gli anziani, alzando la soglia di età da 65 a 70 anni: dal Comune 30mila euro che serviranno a dare copertura finanziaria fino a fine anno a una misura che probabilmente partirà da metà settembre.