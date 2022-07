Cisiano, auto esce di strada sulla Statale 45. Muore il conducente

Un’auto è uscita di strada poco prima dell’una di notte a Cisiano di Rivergaro, in Val Trebbia. Il conducente, un 56enne, ha perso la vita. Nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori non c’è stato nulla da fare, non si esclude che a originare il sinistro possa essere stato un malore. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri che si sono occupati dei rilievi. La Ford Fiesta è uscita di strada nei pressi di una semicurva e ha colpito un cassonetto. In seguito all’incidente si sono registrati rallentamenti sulla Statale 45.

Un altro grave incidente si era verificato in serata in via Tramello a Piacenza dove un’auto condotta da un giovane è finita contro una pianta. Il conducente è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.