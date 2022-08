Caldo estremo, domani è allerta meteo: in pianura temperature superiori ai 38°

L’anticiclone sub tropicale proveniente dall’Africa ha già iniziato a farsi sentire e domani, secondo gli esperti, porterà la colonnina di mercurio a superare i 38 °C durante il giorno. Per questo la Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta meteo di colore giallo per temperature estreme per tutta la giornata di domani. Caldo intenso anche nella prima collina.

Per vedere un po’ di pioggia bisognerà attendere l’arrivo di una perturbazione prevista martedì.