Dal Generale al tecnico del suono: ecco i sette piacentini benemeriti nel mondo

Sono sette i piacentini che si sono distinti per le loro attività portando alto il nome del loro territorio nel mondo. Saranno premiati in occasione del ventiseiesimo incontro provinciale con le comunità piacentine nel mondo che si terrà il 13 agosto a Morfasso. Nel corso della presentazione dell’evento, svoltasi in Provincia con la partecipazione del vicepresidente della Provincia Franco Albertini e del sindaco di Morfasso Paolo Calestani, il presidente dell’associazione “Piacenza Nel Mondo” Giovanni Piazza ha confermato l’assegnazione di diverse onorificenze di “Piacentino Benemerito Nel Mondo”, svelando che tra i premiati ci sarà anche il Generale di Brigata Aerea Luigi Casali, Capo di Stato Maggiore del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/III Regione Aerea. Si tratta di professionisti di spicco, il cui successo collega Piacenza e il suo territorio a Paesi quali USA, Argentina e Inghilterra. Ecco chi sono gli altri premiati:

CHI SONO I PREMIATI