Il ponte di Mezzano è chiuso da un anno. I cittadini: “Fate ciclabile o demolitelo”

A Mezzano Scotti molti cittadini si chiedono fino a quando sarà chiuso il ponte parallelo alla Statale 45 di competenza della Provincia: “Così è un brutto biglietto da visita, c’è il cartello, una strada chiusa. Piuttosto forse se proprio non si può più mettere in sicurezza lo demoliscano”.

Durante le analisi del 2021, infatti, erano state evidenziate una serie di criticità connesse sia allo stato di degrado delle parti in conglomerato cementizio armato sia ai fenomeni erosivi sviluppati tra le fondamenta delle pile. Così il transito è stato interrotto dal 6 agosto, esattamente quindi un anno fa.

Commenta il sindaco Roberto Pasquali: “La Provincia sta decidendo se si possa mettere in sicurezza e come, magari si potrebbe realizzare lì un collegamento ciclabile alternativo alla “45”. Devono valutarne le condizioni di staticità, quanto possa sopportare. Aspettiamo l’elezione del nuovo presidente a settembre per capirne di più”.

