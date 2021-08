Ponte di Mezzano Scotti degradato: chiuso da domani per evitare pericoli

La provincia chiude da domani, 6 agosto, il ponte del fiume Trebbia in località Mezzano Scotti (Comune di Bobbio). I sopralluoghi periodici che vengono eseguiti dai tecnici del servizio viabilità hanno messo in evidenza una serie di criticità connesse sia allo stato di degrado delle parti in conglomerato cementizio armato (pulvini, fusti, plinti di fondazione) sia ai fenomeni erosivi in corrispondenza del sistema fondazionale di alcune pile.

Problematiche che devono essere approfondite con ulteriori indagini per verificare la sicurezza del manufatto. Per evitare situazioni di pericolo l’ente provinciale ha stabilito la chiusura al transito a partire dalle ore 8.00 del 6 agosto fino a data da destinarsi.