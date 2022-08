Scontro tra auto e monopattino alla rotonda di Piazzale Veleia: un ferito

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 11 alla rotonda di Piazzale Veleia a Piacenza. Per circostanze ancora da chiarire un’auto e un monopattino elettrico si sono scontrati e ad avere la peggio è stato proprio il conducente del monopattino, finito a terra in seguito all’impatto con la vettura. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca Piacenza, che hanno condotto il ferito (fortunatamente non in pericolo di vita) al Pronto Soccorso per accertamenti. Illeso il conducente dell’auto. A regolare il traffico e a compiere i rilievi gli agenti della polizia locale.

