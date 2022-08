Tamponamento all’alba tra Montale e Pontenure. Tre veicoli coinvolti, due feriti

Sono ancora da chiarire le cause del violento tamponamento avvenuto all’alba di oggi lungo via Emilia Parmense, alle porte di Piacenza. Nello scontro, che si è verificato tra Montale e Pontenure intorno alle 7, sono rimasti coinvolti tre veicoli: due auto (finite fuori strada in seguito all’impatto) e un furgone. Due le persone rimaste ferite: a soccorrerle ci hanno pensato i sanitari, giunti sul posto con l’auto infermieristica del 118, l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e un mezzo della Croce Bianca.

Uno dei feriti, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato estratto dai vigili del fuoco.

Gli agenti della polizia locale di Piacenza hanno compiuto i rilievi, regolando la viabilità insieme ai colleghi della polizia stradale. L’incidente ha causato pesanti disagi alla circolazione.

I due feriti sono finiti al Pronto soccorso.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà