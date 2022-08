Passo Penice, auto giù dalla scarpata per 50 metri. Cinque feriti, uno è un minore

Un’auto esce di strada e dopo avere disceso un tratto di circa 50 metri finisce in fondo a una scarpata. Ferite tutte e cinque le persone a bordo, compreso un bambino, ma nessuno di loro è grave. L’incidente è avvenuto attorno alle 20 di domenica 7 agosto nel tratto che risale da Bobbio verso il Penice, due chilometri prima di raggiungere il Passo. Per il recupero dei feriti e la messa in sicurezza del mezzo hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco della squadra di Bobbio e i loro colleghi con autogrù e mezzi del nucleo di soccorso speleo alpino fluviale. Sul posto anche due mezzi di soccorso inviati dal 118.

