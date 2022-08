Bassano, stand distrutti da due ondate di maltempo: salta la “Festa della patata”

La prima mazzata era stata lo scorso 4 luglio, quando una tempesta di vento aveva sferzato tutta la provincia e creato danni ovunque. Ma i volontari dell’Anspi San Contardo di Bassano, a Rivergaro, non si erano persi d’animo di fronte alla distruzione del loro stand utilizzato per le feste, accanto alla chiesa della frazione. Dopo un nuovo fortunale lo scorso 6 agosto, però, la buona volontà e la pazienza non bastano più: quest’anno, la tradizionale Festa della Patata – prodotto simbolo del paese – non si terrà il prossimo 27 e 28 agosto, né prima del 2023. L’area degli stand, infatti, è oggi distrutta e inutilizzabile e solo un miracolo potrebbe ribaltare la situazione.

