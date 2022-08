Murelli e Pisani (Lega): “In arrivo 1,4 milioni per scuole d’infanzia di Piacenza”

Sono in arrivo 1,425 milioni di euro per realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia di Piacenza e provincia. Ne beneficeranno 19 scuole dell’infanzia statali del nostro territorio. Lo annunciano i parlamentari piacentini della Lega, Elena Murelli e Pietro Pisani. Il bando prevede un finanziamento massimo di 75mila euro per ciascuna scuola che potranno essere usati per innovare la didattica con la creazione di ambienti che favoriscano, già dalla fascia di età 3-6 anni, l’acquisizione delle prime abilità di pensiero critico, problem solving, pensiero computazionale, collaborazione, comunicazione, creatività, alfabetizzazione tecnologica, discipline scientifiche.

Gli interventi riguardano allestimento e adeguamento di arredi (fino al 60%), attrezzature digitali e didattico-educative e dovranno essere realizzati tempestivamente. A Piacenza beneficeranno del finanziamento gli istituti comprensivi del Secondo, Terzo, Quarto, Quinto e Settimo Ciclo. In provincia accederanno alle risorse statali gli istituti comprensivi “Carella” di Pianello VT, “Gandhi” di Rottofreno, di Castel San Giovanni, di Borgonovo, di Fiorenzuola d’Arda, di Lugagnano, di Castell’Arquato, di Bobbio, “Amaldi” di Roveleto di Cadeo, dell’Alta Val Nure, di Carpaneto P.no, di Cortemaggiore, di Monticelli d’Ongina, “Casaroli” di Castel San Giovanni e l’IC “Parini” di Podenzano. Mentre l’Istituto comprensivo di Rivergaro rimane valutato ma i fondi non ancora autorizzati.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà