Sarmato, auto va a fuoco: intervengono i pompieri. Fiamme anche su un giardino

Auto in fiamme a Sarmato. Oggi i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un mezzo andato a fuoco in via Bettola. Il conducente si è accorto del guasto, ha posteggiato il veicolo nel paese ed è sceso velocemente: nel giro di pochi minuti, l’incendio ha travolto anche la recinzione in legno di un giardino vicino e una pianta. Sul posto, la polizia locale, i carabinieri e i pompieri di Castel San Giovanni. La viabilità è stata interrotta momentaneamente.

