Anche il padre a casa insieme al bebè: a Piacenza uno dei primi casi del nuovo congedo

Papà, mamma, bebè tutti insieme a Ferragosto. A beneficiare fra i primi casi in Italia del nuovo congedo parentale per i padri è un infermiere in forze all’Ausl di Piacenza. Per lui si è mossa la macchina organizzativa che, non senza difficoltà ad incastrare i turni, ha permesso al neopapà di poter trascorrere i dieci giorni previsti dal decreto accanto al figlio.

NUOVA MISURA – Sabato 13 agosto è entrato in vigore il decreto legislativo 105 del 30 giugno 2022, che prevede nuove regole sui congedi parentali, frutto di una direttiva europea relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori. Una delle novità è proprio il congedo di paternità obbligatorio che consente al genitore lavoratore di fruire di un periodo di congedo di dieci giorni lavorativi, autonomo rispetto a quello della madre, con un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Tale congedo può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita del figlio.

GIOCO DI SQUADRA NELL’AUSL – Per i papà si tratta di una novità importante e l’Ausl di Piacenza si è subito attivata per valutare se qualche genitore avesse diritto di usufruirne. In particolare, è emerso il caso dell’infermiere diventato papà nella seconda metà del mese di marzo, per lui il tempo per beneficiare del congedo in agosto era davvero agli sgoccioli.

