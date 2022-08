Prezzi alle stelle, in un anno +7,9% a Piacenza: bollette e sanità in testa. Giù i telefoni

A Piacenza la media dei prezzi ha fatto un balzo del 7,9% in più rispetto all’anno scorso. Addirittura superiore al trend nazionale (+6,8%). Così l’inflazione mette a dura prova i conti delle famiglie, a partire non solo dalle bollette ma anche dalle piccole spese della quotidianità: il quadro viene approfondito dall’ultima infodata de “Il Sole 24 Ore”, sulla base dei dati forniti dall’Istat.

COSA AUMENTA – Nel dettaglio, ecco i principali aumenti registrati a Piacenza: +64,2% per energia elettrica, gas e altri combustili, +4,5% per prodotti o servizi di manutenzione della casa, +5,9% per attrezzature per l’abitazione e il giardino, +7,4% per generi alimentari, +9,2% per servizi di alloggio, +5,5% per servizi postali, +5,7% per bevande analcoliche, +36,1% per servizi ospedalieri, +12,2% per mobili, arredi e tappeti, +10,3% per beni legati a ricreazione e cultura, +5% per acquisto di mezzi di trasporto, +19,5% per articoli tessili per la casa, +12,9% per servizi di trasporto e +6,8% per ristorazione.

PREZZI IN CALO – Ci sono però indicatori in controtendenza: -0,6% per medicinali e prodotti, farmaceutici, -0,4% per telefonia, -3,2% per assicurazioni, -11,3% per dispositivi telefonici, -6,5% per apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici, -3,2% per pacchetti vacanza, -2% per calzature e -3,4% per istruzione universitaria.

LA TABELLA COMPLETA: