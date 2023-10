Criminalità, a Piacenza aumentano le denunce. Dieci casi di omicidio stradale

Il Sole 24 Ore ha diffuso la graduatoria annuale con l’indice di criminalità relativa alle varie province italiane. Nella classifica, guidata da Milano con 6.991 denunce ogni 100mila abitanti (193.749 totali), la provincia di Piacenza è al 32° posto con 3.481 denunce ogni 100mila abitanti (9.874 totali). I dati sono contenuti nell’edizione 2023 dell’indice, ma si riferiscono all’anno 2022. Nel 2021, invece, il nostro territorio si piazzò al 24° posto. In percentuale, appaiono in calo i reati segnalati (-1,18%).

Stando alla classifica, il reato più diffuso nella nostra provincia è il furto (4.056 le denunce registrate nel 2022). Altro dato significativo riguarda le denunce, 10 in totale, per omicidio stradale: un numero che posiziona Piacenza al 12° posto in Italia.

Tuttavia, l’anticipazione dei dati del primo semestre 2023 segnala a Piacenza un nuovo aumento delle denunce (+2,5%) rispetto al primo semestre 2022. Tra i reati in aumento, secondo la classifica crescono quelli relativi allo sfruttamento della prostituzione (da 2 a 4 in dato assoluto), alle minacce (da 294 a 301), alle lesioni dolose (da 310 a 312), ai danneggiamenti (da 1.279 a 1.399), agli incendi (da 18 a 30), ai furti (da 3.469 a 4.056) e alle truffe e frodi informatiche (da 996 a 1.070). Rispetto al 2021 (quando nessun caso venne segnalato), si registra un omicidio volontario denunciato nel 2022. Calano anche gli omicidi colposi (da 15 a 13), quelli tentati (da 8 a 3), quelli derivati da incidenti stradali (da 13 a 10), le violenze sessuali (da 38 a 30), le rapine (da 139 a 79), i reati da stupefacenti (da 115 a 98) e le violazioni della proprietà intellettuale (da 79 a 0).

