Violento scontro frontale tra due auto a Perotti di Ferriere: tre feriti

Violento incidente in tarda mattinata lungo la Statale 654, a Perotti di Ferriere: per cause al vaglio dei carabinieri, due vetture si sono scontrate frontalmente, finendo la propria corsa a lato della carreggiata.

Una donna è stata portata all’ospedale di Piacenza in eliambulanza, un’altra donna e un uomo sono stati invece soccorsi dalle ambulanze del 118 e della Croce Rossa. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno estratto uno dei feriti. Nessuno è in pericolo di vita.