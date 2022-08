Allerta meteo: precipitazioni in tutta la provincia e grandine in Val d’Arda

Per l’intera giornata di oggi è prevista un’allerta meteo di colore giallo sulla nostra provincia, come annunciato ieri dalla Protezione civile dell’Emilia-Romagna.

Rischio di forti temporali e violente precipitazioni su tutta la provincia che quindi – come capitato diverse volte quest’estate – potrebbero causare frane, smottamenti e disagi alla circolazione. Già nella prima mattinata di oggi grandine e precipitazioni intense si sono abbattute in alta Val d’Arda e in Val Vezzeno. Tutta la provincia si è svegliata con cielo grigio, tuoni e pioggia; sarà così per l’intera giornata.

Secondo l’allerta diramata dalla Protezione civile, “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati più probabili sul settore occidentale. Le precipitazioni intense possono generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua”.

Nei prossimi giorni, invece, previsto tempo sereno o poco nuvoloso, con un lieve abbassamento delle temperature e il rischio di piogge lievi e sparse.