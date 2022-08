Castell’Arquato, il bimbo caduto dal balcone è ancora in condizioni critiche

E’ ancora in condizioni critiche il bambino di due anni che ieri è caduto dal balcone della casa in cui vive con i genitori a Castell’Arquato, nella zona dei Pallastrelli. In base alle prime ricostruzioni, si sarebbe arrampicato su una scaletta presente proprio sul balcone e si sarebbe poi sporto eccessivamente, precipitando a terra da un’altezza di circa cinque metri. Il bimbo è stato portato all’ospedale di Parma.

