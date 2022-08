Dal prossimo primo settembre il personale No Vax può tornare a scuola

Dal prossimo primo settembre insegnanti, personale ata e amministrativi che operano all’interno degli edifici scolastici potranno rientrare a lavoro anche nel caso non si siano voluti vaccinare contro il Covid. A sancirlo è una circolare inviata ieri dal Ministero dell’istruzione.Dal primo settembre scadono infatti gli obblighi di vaccinazione per l’intero personale scolastico e quindi potranno tornare in cattedra anche i docenti No vax, così come i bidelli e gli amministrativi non vaccinati.

Nella provincia di Piacenza non si sono manifestate troppe defezioni, ma dal 15 dicembre 2021 le direzioni scolastiche dovettero comunque fare i conti con la normativa e con le conseguenti sospensioni e sostituzioni di chi decise di non vaccinarsi.

All’interno della circolare del Miur si precisa che certe regole resteranno in vigore: “il divieto di accedere nelle strutture scolastiche con sintomi influenzali o con febbre superiore a 37,5 gradi; igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); Le scuole, inoltre, provvederanno alla sanificazione delle classi sia ordinaria sia straordinaria, in presenza di uno o più casi di positività, e a disporre i ricambi d’aria frequenti”.

